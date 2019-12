Samsung Galaxy S11 Plus, che batteria!

Abbiamo inaugurato solamente nelle scorse ore anche questa nuova settimana, che, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, sembra essere davvero molto interessante. D’altro canto, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, stiamo vivendo un periodo sicuramente molto interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Un periodo che, oltretutto, ha visto un’inversione di tendenza rispetto agli anni passati, con la distribuzione anticipata del sistema operativo di Android 10. Il colosso asiatico, allora, partito il lancio del sistema operativo, sta continuando a battere l’altra strada caldissima di questi giorni: quella del prossimo smartphone di top gamma, il Samsung Galaxy S11.

Il Samsung Galaxy S11 effettuerà il proprio debutto sul mercato internazionale nel 2020, presumibilmente durante i primi mesi dell’anno. Oramai le indiscrezioni che lo riguardano non fanno che intensificarsi, e non sembrano più esserci dubbi circa una particolare caratteristica del modello Plus. Stando a quanto si raccoglie sul web, da fonti autorevoli che non fanno che confermarlo, sembra che la variante più potente del dispositivo sarà in grado di vantare una batteria da addirittura 5000 mAh. In questo modo, Samsung spera di risolvere l’annoso problema dell’autonomia bassa, uno dei punti deboli dell’attuale generazione.