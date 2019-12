Samsung Galaxy, ecco lo spot natalizio

Oramai iniziamo lemme lemme ad avvicinarci verso le battute conclusive di questa settimana, e ad abbracciare uno degli ultimi weekend del 2019. Non manca poi molto all’arrivo delle tanto attese festività natalizie, in un periodo in cui, si sa, uno dei grandi imperativi è sicuramente quello dei regali. E quando si parla di regali e di Natale, naturalmente il grande protagonista non può che essere lui: Babbo Natale, San Nicola, il paffuto vecchietto che, con i suoi tipici indumenti, rende felici i bambini di tutto il mondo. Proprio Babbo Natale, per l’occasione, si ritrova ad essere al centro dell’ultimo spot dei Samsung Galaxy a tema feste.

Nel video, di breve durata, un uomo tenta di impersonare Babbo Natale per portare i doni ai propri figli. Tradito dalla suoneria di una telefonata, l’uomo sarà in qualche modo in grado di salvare la situazione. Nella descrizione allo spot per i Samsung Galaxy, la compagnia sudcoreana tiene proprio a ricordare quanto segue:

Niente deve interrompere la magia delle feste… usa lo Smartphone con moderazione e concediti più tempo con le persone che ami. Questa è la nostra “Modalità Natale”.

Di seguito, dunque, vogliamo condividere per voi il suddetto video natalizio, porgendovi già da ora, con largo anticipo, i nostri migliori auguri per le imminenti feste.