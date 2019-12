Samsung Galaxy S11 avrà il foro centrale

E andiamo a mettere la parola fine anche a questa settimana, quando, peraltro, ci apprestiamo a effettuare il giro di boa del mese di dicembre. Come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, è un periodo sicuramente molto interessante, per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Proprio pochi giorni fa, dopo un lungo periodo di test e di indiscrezioni assortite, è finalmente partita la distribuzione del sistema operativo di Android 10 sui maggiori device di top gamma del colosso asiatico, come il Samsung Galaxy S10. E, nel frattempo, proseguono senza sosta le lavorazioni sul prossimo terminale di fascia alta: il Samsung Galaxy S11, il cui arrivo è previsto per i primi mesi del 2020.

Già da qualche tempo a questa parte, effettivamente, il Samsung Galaxy S11 è divenuto uno degli argomenti di discussione principali di questo blog. E secondo gli ultimi rumors, dovrebbero esserci certezze sempre maggiori circa il suo fattore estetico. Pare, infatti, che il design del Samsung Galaxy S11 sarà molto simile a quello del Samsung Galaxy Note 10, perlomeno per la superficie frontale: dovrebbe esserci un unico foro, posto centralmente. In questo modo, Samsung si distaccherebbe anche dal lavoro fatto con il Samsung Galaxy S10, il cui doppio “buco” posto su di un lato, nei mesi scorsi, ha suscitato un certo nugolo di critiche.