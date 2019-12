Samsung Galaxy A51, confermata scheda tecnica

E andiamo pertanto a inaugurare anche questa nuova settimana, che, peraltro, ci proietta nella seconda metà del mese di dicembre. Oramai non manca più molto alla conclusione del 2019, un anno rivelatosi sicuramente molto importante per le ambizioni della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico è stato tra i grandi protagonisti del settore della telefonia mobile, avendo lanciato e commercializzato numerosi device di alto livello. Fra questi, impossibile non citare il Samsung Galaxy Fold, dotato del rivoluzionario display pieghevole. Da qualche giorno a questa parte, inoltre, non hanno fatto che incrementarsi le indiscrezioni e i rumors circa il Samsung Galaxy A51, nuovo smartphone di fascia media.

Il Samsung Galaxy A51 già da qualche tempo sta facendo parlare di sé, e nei giorni scorsi, finalmente, sembra essere stata confermata anche la sua scheda tecnica. Troviamo, così, un processore Exynos 9611, che verrà combinato con una RAM da 4 GB. Lo storage interno, invece, dovrebbe essere disponibile in due tagli differenti: da 64 GB o da 128 GB, in entrambi i casi presumibilmente espandibile tramite l’utilizzo di una scheda Micro SD. Ottime notizie circa la batteria, che oltre ad essere da 4000 mAh dovrebbe anche garantire la compatibilità con la ricarica rapida a 15 W. Infine, il comparto fotografico: sulla superficie frontale ecco un sensore da 32 megapixel, ottimo per i selfie. Sulla scocca posteriore, invece, un quadruplo modulo: sensore principale da 48 megapixel, grandangolare da 12 megapixel, 5 megapixel di macro e 5 megapixel per la profondità.