Samsung Galaxy A5, A8 e altri, patch dicembre

Oramai abbiamo dato inizio anche a questa nuova settimana, che, inevitabilmente, ci avvicina sempre di più non soltanto alle imminenti festività natalizie, ma anche alle battute conclusive del 2019. È quasi tempo di tirare le somme per il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, protagonista di un’annata sicuramente molto prolifica se si pensa al settore della telefonia mobile. Nei mesi scorsi, d’altro canto, la compagnia asiatica ha lanciato e commercializzato diversi smartphone molto chiacchierati: non sono mancati il Samsung Galaxy S10 e il Samsung Galaxy Note 10, e ad essi è stato aggiunto anche l’innovativo Samsung Galaxy Fold, con il suo celebre display pieghevole. Ma è tempo anche per il rilascio di aggiornamenti e update tra i più assortiti. Samsung sta dedicando molte energie al rilascio del sistema operativo di Android 10, oltre che della patch di sicurezza relativa al mese di dicembre. Un novero all’interno del quale, nei giorni scorsi, sono rientrati molti apparecchi, come il Samsung Galaxy A5 2017, il Samsung Galaxy A8 2018 e il Samsung Galaxy J5 2017.

Il Samsung Galaxy A5, il Samsung Galaxy A8 e il Samsung Galaxy J5 hanno finalmente cominciato ad abbracciare l’ultimo pacchetto della sicurezza, capace di correggere diverse vulnerabilità. Al momento parliamo di un aggiornamento che ha trovato una diffusione piuttosto limitata, presso paesi come la Corea, la Russia, la Svizzera o l’Ucraina. La distribuzione anche presso altre nazioni, come l’Italia, tuttavia non dovrebbe tardare molto. Ragion per cui, i soliti consigli: quando vi arriverà la notifica, assicuratevi che il vostro terminale abbia la batteria carica almeno per il 50%, e che sia connesso ad una rete wireless.