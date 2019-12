Samsung Galaxy, lo spot su Smart Repair

Nel corso di questi ultimi anni, abbiamo avuto modo di vedere come il settore della telefonia mobile si sia via via evoluto, soprattutto grazie ad alcuni veri e propri colossi della tecnologia. La grande azienda sudcoreana Samsung, in questo senso, l’ha fatta da padrona assoluta. Samsung, infatti, si è spinta oltre limiti che venivano considerati inimmaginabili fino allo scorso lustro, lanciando alcune novità assolute e imponendo delle vere e proprie rivoluzioni. Il device che meglio sintetizza quanto detto sopra, indubbiamente, è il recentissimo Samsung Galaxy Fold, il primo smartphone con display pieghevole messo in commercio nel pianeta. Ovviamente ogni cosa però ha un prezzo, non soltanto in termini economici.

Molti di questi terminali, infatti, hanno palesato una certa fragilità strutturale: è sufficiente la minima distrazione, per vedere irrimediabilmente guastarsi il proprio Samsung Galaxy. Ecco, allora, che il protagonista dell’ultimo spot televisivo della compagnia è il servizio di Samsung Smart Repair, che si occupa proprio di aggiustare gli smartphone guasti. Vogliamo condividere il video qui di seguito per voi, con tanto di descrizione ufficiale da parte di Samsung.

La riparazione Samsung non è mai così vicina a te. Grazie a Samsung Smart Repair, hai il servizio migliore, con ritiro e consegna comodamente a casa tua.