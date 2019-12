Samsung Galaxy A51 somiglierà a Note 10

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, e a dare il via anche al weekend che fa da preludio alle festività natalizie. Ci aspetta un periodo di feste e di gioie, in cui in molti, presumibilmente, cominceranno a fare un bilancio circa l’operato svolto nel 2019. Anche per il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung sarà così: la compagnia asiatica, d’altro canto, è stata grande protagonista nel settore della telefonia mobile, avendo lanciato numerose novità di grande successo. Tuttavia Samsung proprio non vuol saperne di fermarsi, e anzi sta continuando a lavorare con grande solerzia sui dispositivi che verranno commercializzati nel prossimo futuro. E oltre all’attesissimo Samsung Galaxy S11, che sta guadagnandosi i riflettori più luminosi, un altro smartphone sta ritagliandosi i propri spazi: il Samsung Galaxy A51.

Il Samsung Galaxy A51 sarà il nuovo device di fascia media del colosso coreano, e riguardo ad esso, da alcune settimane a queste parte, le indiscrezioni e le voci di corridoio non fanno che moltiplicarsi. Grazie al celebre leaker Evan Blass, sempre molto attento al microcosmo Samsung, non dovrebbero più esserci grossi dubbi neppure circa il design del Samsung Galaxy A51. Questo dispositivo, infatti, dovrebbe essere molto simile al Samsung Galaxy Note 10, perlomeno relativamente alla superficie frontale: dovremmo trovare un display quasi all screen, con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Diversa invece la scocca posteriore, con il modulo fotografico posto in un rettangolino in alto a sinistra.