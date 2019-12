Samsung Galaxy Fold presentato con l’S11?

Nelle scorse ore abbiamo finalmente dato il via anche a questa nuova settimana, e, in questo martedì di Vigilia, ci accingiamo ai preparativi circa le imminenti festività natalizie. Da parte dell’intero staff di AggiornamentoGalaxy, non possiamo che porgervi i nostri migliori auguri. Per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, queste giornate che stanno segnando le battute conclusive del 2019 potrebbero rivelarsi davvero molto importanti. A tal proposito, proprio nelle scorse ore abbiamo riportato una voce davvero clamorosa, che riguarda la presunta presentazione ufficiale del prossimo smartphone di top gamma del colosso asiatico. Il Samsung Galaxy S11, stando a quanto rivelato dal celebre leaker Ice Universe, potrebbe essere presentato il prossimo martedì 18 febbraio in quel di San Francisco, nel corso di un evento Unpacked appositamente organizzato. E, con esso, potrebbe arrivare a sorpresa anche un altro device: il Samsung Galaxy Fold di seconda generazione.

Il Samsung Galaxy Fold è l’oramai celeberrimo terminale dotato di display pieghevole, una caratteristica a dir poco innovativa per il campo degli smartphone. Ice Universe, nei giorni scorsi, su Twitter ha rivelato che il modello di seconda generazione, il cui sviluppo era già stato confermato in via ufficiale, clamorosamente potrebbe giungere in concomitanza proprio insieme al Samsung Galaxy S11. Il nuovo apparecchio con schermo flessibile, dunque, potrebbe vedere la luce a San Francisco il 18 febbraio 2020, per poi essere sviscerato ancor meglio qualche giorno più tardi, durante il Mobile World Congress di Barcellona.