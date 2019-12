Samsung Galaxy S11, nuovo video render

Finalmente è arrivata la tanto attesa festività del Natale: da parte dell’intero staff, naturalmente, non possiamo che iniziare porgendovi i nostri migliori auguri. Peraltro, ci stiamo avvicinando a passi sempre più spediti verso la fine dell’anno, e verso l’inizio di un 2020 che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, potrebbe riservare delle grosse soddisfazioni. Effettivamente, da alcune settimane a questa parte i rumors e le indiscrezioni circa il prossimo device di top gamma del colosso asiatico, vale a dire il Samsung Galaxy S11, non hanno fatto che intensificarsi.

Il Samsung Galaxy S11 porterà in dote una scheda tecnica di assoluto livello, che darà anche continuità ai più recenti terminali di fascia alta della compagnia (vale a dire il Samsung Galaxy S10 e il Samsung Galaxy Note 10). Peraltro, anche le notizie che riguardano il suo presunto aspetto estetico sembrano trovare via via sempre più conferme. Non a caso, nei giorni scorsi, grazie al noto gruppo di Concept Creator ha preso a circolare sul web un nuovo video render. Lo spot, della durata di poco inferiore ai tre minuti, mostra come potrebbe essere a tutti gli effetti il Samsung Galaxy S11, naturalmente rispettando le voci circolate a riguardo fin qui.