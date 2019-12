Samsung Galaxy Fold arriva anche su Amazon

Iniziamo lemme lemme ad avvicinarci verso le battute conclusive del 2020, quando, peraltro, ci troviamo a festeggiare il giorno di Santo Stefano. Il periodo, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, sta riservando delle interessanti novità in merito al settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, d’altro canto, nell’ultimo parziale del 2019 si è resa nuovamente grande protagonista, grazie al lancio del suo ultimo gioiellino di top gamma: il Samsung Galaxy Fold, ormai celebre device dotato di display pieghevole.

Il Samsung Galaxy Fold potrebbe rivoluzionare in toto il mercato degli smartphone, grazie alla sua caratteristica a dir poco futuristica. E da qualche giorno, finalmente, dopo le prime conferme giunte alcune settimane fa, l’apparecchio è stato reso disponibile all’acquisto anche qui in Italia. Il prezzo, sfortunatamente, è lievitato fino a 2050 euro nel Belpaese, e il costo di listino, sulla nota piattaforma online di Amazon, è persino aumentato ancora. Sul sito, il Samsung Galaxy Fold vanta infatti un prezzo di 2130 euro (cui bisogna aggiungere alcuni euro anche per le spese di spedizione). Disponibile, inoltre anche la custodia nera in pelle ufficiale di Samsung, venduta anche con il servizio Prime a 100 euro tondi.