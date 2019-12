Samsung Galaxy S11 avrà fotocamera al top

Anche questa settimana di festività e di gioia inizia lemme lemme a volgere verso le proprie battute conclusive, permettendoci di abbracciare un weekend che darà seguito al periodo di vacanze e di relax. Pur tuttavia, c’è anche qualcuno che proprio non vuol saperne di fermarsi, e che proprio in queste giornate sta lavorando in maniera ancora più intensa del solito. Ci stiamo ovviamente riferendo al noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, già protagonista di un 2019 a dir poco straordinario. Durante quest’anno, infatti, hanno visto la luce terminali del calibro del Samsung Galaxy S10, del Samsung Galaxy Note 10 e del Samsung Galaxy Fold. Adesso, invece, la compagnia asiatica sta concentrando le proprie energie sul prossimo device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S11.

Il Samsung Galaxy S11 dovrebbe giungere nei primi mesi del 2020, e già da tempo le indiscrezioni e le voci a riguardo non fanno che moltiplicarsi. Merito anche dei famosi ed instancabili leaker, come Ice Universe, che negli ultimi giorni ha fornito nuove conferme su questo attesissimo smartphone. In particolare, sulla fotocamera: Samsung ha perso la “corsa” del sensore a 108 megapixel (Xiaomi ha infatti preceduto tutta la concorrenza con il Cc9 Pro), ma il suo modulo dovrebbe comunque rivelarsi straordinario. Secondo Ice Universe, peraltro, la camera sarà in grado di scattare fotografie di altissima qualità anche in scarse condizioni di luce.