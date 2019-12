Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, nei giorni che, oltretutto, ci stanno avvicinando in maniera sensibile anche alle battute conclusive del 2019. È stato un anno davvero molto importante, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica è reduce da un 2019 di straordinario ed incessante lavoro, che ha prodotto alcuni fra i migliori smartphone degli ultimi anni: basti pensare al Samsung Galaxy S10, al Samsung Galaxy Note 10 o ancora al Samsung Galaxy Fold. Da qualche settimana a questa parte, peraltro, Samsung sta dedicando i propri sforzi soprattutto alla produzione e alla distribuzione di svariati aggiornamenti per diversi device: in questo novero rientra anche il Samsung Galaxy S8.

Il Samsung Galaxy S8 molto probabilmente non riuscirà a ricevere l’aggiornamento al sistema operativo di Android 10, mettendo quindi fine anche alle residue velleità di chi sperava il contrario. Tuttavia per ancora molto tempo continuerà a ricevere le importantissime patch di sicurezza, come quella relativa a questo mese di dicembre 2019 (naturalmente ottimizzata per Android 9). Il pacchetto dovrebbe avere un peso di circa 200 MB, e da alcuni giorni dovrebbe aver messo piede anche in Italia.