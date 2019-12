Samsung Galaxy Fold 2, prime immagini reali

E andiamo pertanto a dare inizio anche a questa settimana, che, compatibilmente con quella precedente, sarà ancora segnata da diversi giorni di festa e di divertimenti. Domani, infatti, sarà il giorno di San Silvestro, valido per la vigilia di Capodanno, e appena dopodomani festeggeremo l’inizio del 2020. Per la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung è il periodo ideale non solamente per tirare le somme, facendo una valutazione del lavoro svolto nei mesi scorsi, ma anche per capire cosa ci sarà ancora da fare in vista del nuovo anno. E, in questo senso, il colosso asiatico sta prodigando i propri sforzi soprattutto sui prossimi smartphone di top gamma. Certamente il Samsung Galaxy S11, ma anche la nuova generazione di Samsung Galaxy Fold sta facendo largamente parlare di sé.

Il Samsung Galaxy Fold è un device a dir poco innovativo, grazie alla feature del display capace di piegarsi senza spezzarsi. Il primo modello è finalmente stato lanciato anche in Italia, pur tra alcune difficoltà e perplessità iniziali. Per la seconda generazione, pare proprio che Samsung voglia cambiare tutto, producendo un apparecchio capace di richiamare il passato (con i famosi cellulari a conchiglia), ed economicamente più abbordabile. Le prime immagini reali che hanno preso a circolare sul web nei giorni scorsi, in effetti, non fanno che confermare tutto ciò: il Samsung Galaxy Fold 2 è più piccolo rispetto al predecessore, meno massiccio (pur avendo ancora una cornice molto spessa, come prevedibile) e con l’apertura verticale anziché orizzontale.