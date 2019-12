Samsung Galaxy A01 adesso è ufficiale

Nelle scorse ore abbiamo finalmente dato inizio anche a questa nuova settimana, che rivestirà una grande importanza, in quanto ci permetterà di effettuare il passaggio di consegne tra il 2019 e il 2020. Un avvicendamento da sempre contrassegnato da un periodo di festività, che in qualche modo culmineranno in questa notte di San Silvestro. Nel rinnovarvi ulteriormente i nostri migliori auguri, sperando che il nuovo anno possa riservarvi grandi gioie e soddisfazioni, non possiamo che tornare a discutere della linea A, quella di medio livello del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Pur se nei mesi scorsi, come abbiamo avuto modo di vedere, la compagnia asiatica ha lanciato numerosi apparecchi di top gamma, non ha mancato di curare anche le fasce intermedie. E così, proprio in prossimità di queste vacanze natalizie, è stato lanciato anche il Samsung Galaxy A01.

Il Samsung Galaxy A01 a quanto sembra esordirà sul mercato internazionale con una scheda tecnica di grande livello, quasi vicina a quella degli smartphone più performanti. È sufficiente dare un’occhiata alle sue caratteristiche per accorgersene: troviamo un processore octa-core accompagnato con due differenti tagli di RAM (da 6 GB o addirittura da 8 GB), con uno storage interno da 128 GB (espandibile tramite l’ausilio di una scheda micro SD) ed una batteria da 3000 mAh. Interessante il fatto che saranno presenti tre slot: uno per l’inserimento dell’eventuale micro SD, e due per inserire le nano SIM (il device sarà quindi Dual SIM).