Samsung Galaxy S11 salta, si passa all’ S20?

Buongiorno a tutti cari amici che siete soliti seguire questo nostro piccolo spazio virtuale, e buon anno. Oggi, mercoledì 1 gennaio, festeggiamo infatti Capodanno, con l’arrivo di un 2020 che potrebbe rivelarsi davvero molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Nel rinnovarvi ancora una volta i nostri migliori auguri, con la speranza che il nuovo anno possa riservarvi grandi gioie e soddisfazioni, torniamo ancora una volta a discutere di uno degli argomenti che più ci hanno appassionato nei mesi scorsi: quello relativo al Samsung Galaxy S11, prossimo smartphone di top gamma della compagnia asiatica.

Nei giorni scorsi, infatti, sono giunte delle novità circa il Samsung Galaxy S11, sorprendentemente riguardo la sua nomenclatura. Pare, infatti, che per ragioni di marketing Samsung avrebbe deciso di cambiare il nome del suo prossimo device di punta: nell’anno in cui si susseguono due numeri 20, infatti, la scelta sarebbe ricaduta direttamente sul fantomatico Samsung Galaxy S20. A rivelarlo, peraltro, è stato nientemeno che Ice Universe, uno dei leaker più autorevoli del web, sempre molto preciso circa le anticipazioni che riguardano il microcosmo degli apparecchi telefonici targati Samsung. A questo punto non resta che aspettare qualche settimana, per scoprire se questi rumors verranno poi tradotti nella realtà.