Samsung Galaxy S11 (o S20) riceve bluetooth

Iniziamo lemme lemme ad avvicinarci alle battute conclusive di questa settimana, che peraltro ci ha permesso anche di abbracciare il 2020. Un anno che, come abbiamo avuto modo di vedere, potrebbe rivelarsi davvero molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, è reduce da un 2019 molto prolifico, in cui hanno trovato spazio sul mercato diversi terminali di altissimo livello. Adesso è giunto il tempo di fornire anche delle conferme, e di dar continuità soprattutto alle linee di top gamma. In questo senso, grande attese gravano ancora sul prossimo smartphone dalle alte prestazioni, il fantomatico Samsung Galaxy S11 (che, secondo le indiscrezioni del leaker Ice Universe, potrebbe chiamarsi Galaxy S20).

Il Samsung Galaxy S11 (o S20, fino a che Samsung non scioglierà gli ultimi dubbi in merito) peraltro sembra essere sempre più vicino al proprio debutto sul mercato internazionale, che potrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Non a caso, qualche giorno fa, l’apparecchio ha fatto un’importante comparsata, rivelando di aver finalmente ricevuto la certificazione Bluetooth. A questo punto, pertanto, non rimane altro da fare che aspettare ulteriori conferme, che presumibilmente giungeranno entro gli inizi del mese di febbraio.