Samsung Galaxy S10 Lite quanto costerà?

Oramai ci approssimiamo sempre di più verso le battute conclusive di questa settimana, che, tra le altre cose, ci ha permesso di effettuare il passaggio di consegne tra il 2019 e il 2020. Siamo ancora in atmosfera di feste, in un periodo che, peraltro, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, continua ad essere sicuramente molto interessante. Le ultime giornate, infatti, sono state ancora una volta contrassegnate dagli smartphone di top gamma. Si è parlato molto del presunto Samsung Galaxy S11, che per ragioni di marketing potrebbe modificare la propria nomenclatura in Samsung Galaxy S20. E da qualche ora a questa parte è tornato in auge anche il Samsung Galaxy S10, del quale potrebbe essere lanciata sul mercato una nuova variante “economica”.

Già da un po’ di tempo a questa parte, infatti, si parla con una certa insistenza del Samsung Galaxy S10 Lite, pronto ad un esordio sul mercato con un modello depotenziato ma con caratteristiche comunque particolarmente elevate. Oramai la scheda di questo apparecchio sembra essere stata svelata nella sua completezza, ma ancora non è chiaro quale dovrebbe essere il suo prezzo di listino. Secondo vari rumors, tuttavia, quest’ultimo dovrebbe porsi poco al di sopra di quello che attualmente viene considerato il costo delle fasce medie: potrebbe piazzarsi, pertanto, su cifre comprese tra i 600 e i 700 euro.