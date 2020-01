Samsung Galaxy S10, arrivano patch di gennaio

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, che, di fatto, ci ha permesso di addentrarci nel 2020. Un anno, questo, che si preannuncia davvero molto interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, d’altro canto, già nel 2019 è stato grande protagonista con una sterminata serie di device fra i più innovativi, come il Samsung Galaxy Fold. Il Samsung Galaxy S10, invece, è stato il capostipite di questa nuova “famiglia” di apparecchi: uno smartphone di grandissimo livello, e che naturalmente si ritrova in primissima linea anche in fatto di aggiornamenti e di update.

Il Samsung Galaxy S10 e tutte le relative varianti, in effetti, nelle scorse ore ha cominciato a ricevere un pacchetto molto atteso: quello che porta in dote la patch di sicurezza relativa al mese di gennaio, naturalmente ottimizzato per il sistema operativo di Android 10. Si tratta di un aggiornamento che tende a fixare anche diversi bug problematici, e che al momento ha visto la luce in pochi paesi, come la Svizzera. Ad ogni modo, nei prossimi giorni la disponibilità dovrebbe allargarsi anche presso altri mercati, incluso quello italiano. Qualora dovessimo avere novità in merito, non mancheremo di farvelo sapere.