Samsung Galaxy S11 vedrà la luce l’11 febbraio

E andiamo pertanto ad aprire anche questa nuova settimana, che, di fatto, ci permetterà di inoltrarci sia nel nuovo mese di gennaio che nel 2020. Passate le festività natalizie, c’è sempre un po’ di confusione e di difficoltà nel tornare alle proprie solite mansioni. Il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, allora, ha provato a fare un po’ di chiarezza, ponendo subito le proprie basi in visto di un anno che potrebbe rivelarsi davvero molto importante. E così, a conferma delle numerose indiscrezioni e voci di corridoio che sono circolate nei giorni scorsi, la compagnia asiatica ha voluto ufficializzare una delle date più attese del 2020: quella dell’Unpacked durante il quale verrà svelato il nuovo smartphone di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S11.

Il Samsung Galaxy S11, secondo alcuni rumors, potrebbe cambiare la propria nomenclatura in Samsung Galaxy S20. Ad ogni modo, gli ultimissimi dubbi in merito verranno sciolti solamente a partire dal prossimo martedì 11 febbraio: sarà allora, infatti, che Samsung finalmente ammainerà il velo di mistero che ancora circonda il suo prossimo device dalle alte prestazioni. Non bisogna inoltre scordare che, con ogni probabilità, contestualmente con il Samsung Galaxy S11 potrebbe essere presentato anche il Samsung Galaxy Fold 2, nuovo terminale col display pieghevole.