Samsung Galaxy A51 e A71 finalmente ufficiali

Abbiamo oramai dato il via anche a questa settimana, mettendo fine al weekend lungo che, ahinoi, ha chiuso le tanto amate festività natalizie. È dunque tempo di tornare alle solite mansioni, che si tratti di lavoro o di studio. Per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, invece, non c’è mai stato un momento di pausa neppure durante il periodo di vacanza. Il colosso asiatico, infatti, ha continuato a lavorare con grande zelo, e non soltanto sugli ormai imminenti nuovi modelli di smartphone di top gamma. Samsung, infatti, sta potenziando sempre di più anche le fasce medie e basse, diversificando il mercato a seconda delle tasche e delle necessità dei propri utenti. E così, nei giorni scorsi, finalmente sono stati confermati in maniera ufficiale altri due smartphone molto attesi: il Samsung Galaxy A51 e il Galaxy A71.

Il Samsung Galaxy A51 e il Samsung Galaxy A71 andranno naturalmente a rimpolpare la fascia medio-bassa del mercato, ma saranno comunque dotati di una serie di caratteristiche tecniche molto importanti. Questi due apparecchi dovrebbero essere resi disponibili a partire dalla seconda metà del mese di febbraio. Il prezzo di listino per il Galaxy A51 sarà di 379,90 euro, mentre quello del Galaxy A51 sarà di 479,90 ero, quindi un centinaio di euro in più.