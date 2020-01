Samsung Galaxy top gamma 2020, ecco i nomi

Oramai ci siamo lasciati alle spalle anche queste festività natalizie, per inoltrarci in un 2020 che, per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, potrebbe riservare delle graditissime sorprese. In effetti, il colosso asiatico è già stato protagonista di un 2019 di grande livello, e adesso sembra pronto per completare l’opera. Non a caso, tra poco più di un mese, dovrebbe essere presentato in via ufficiale, nel corso di un evento Unpacked appositamente organizzato, il nuovo smartphone di top gamma della serie Samsung Galaxy S. Come già anticipato diverse volte nelle scorse settimane, inoltre, a quanto pare la nomenclatura verrà stravolta.

Normalmente, il nuovo Samsung Galaxy di fascia alta del 2020 avrebbe dovuto chiamarsi S11, dando continuità al modello S10. Tuttavia, per ragioni di marketing, nell’anno che avrà due numeri 20 in successione, sarebbe stato scelto Samsung Galaxy S20. Inoltre, il solito leaker Ice Universe ha anche svelato quello che sarà il ventaglio delle varianti disponibili sul mercato. Oltre a quello basilare, non mancherà il “solito” modello Plus. Infine, ecco anche un device che, probabilmente, sarà ancora più potente e performante: il Galaxy S20 Ultra. Altro rumor svelato da Ice Universe, la presenza di un display con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.