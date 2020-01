Samsung Galaxy S10 Lite e Note 10 Lite, i prezzi

Iniziamo pertanto ad avvicinarci alle battute conclusive di questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelata essere sicuramente molto interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altronde, adesso che son passate le festività natalizie, è giunto il momento di rigettarci nella solita vita quotidiana, e nello specifico in un mese di gennaio davvero molto intrigante. Già da qualche settimana a questa parte, in effetti, si sta parlando con grande zelo del Samsung Galaxy S11 (o, più probabilmente, del Samsung Galaxy S20), nuovo smartphone di top gamma che sarà presentato durante l’evento Unpacked dell’11 febbraio. Proprio a gennaio, invece, arriveranno due nuovi dispositivi di fascia medio-alta: il Samsung Galaxy S10 Lite e il Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Il Samsung Galaxy S10 Lite e il Samsung Galaxy Note 10 Lite vanno a rimpolpare le due linee di top gamma del 2019, con una scheda tecnica più contenuta ma comunque molto importante per gli standard attuali del mercato. I dispositivi sono stati resi ufficiali nei giorni scorsi, mentre entro un paio di settimane dovrebbero essere immessi sul mercato. Il Galaxy S10 Lite costerà 679 euro, mentre per il Galaxy Note 10 Lite saranno necessari 629 euro.