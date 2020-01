Samsung Galaxy Chromebook è ora ufficiale

Oramai siamo quasi pronti anche per abbracciare questo nuovo weekend, di fatto il secondo per quanto concerne il mese di gennaio, nonché il primo dopo la fine delle festività natalizie. Per molti, a causa del ritorno alle solite mansioni tra studio e lavoro, è inevitabilmente un periodo un po’ fiacco. Non per la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, che ha continuato e sta continuando a lavorare con grande zelo sui prossimi terminali di top gamma. Naturalmente, i riflettori più scintillanti continuano ad essere occupati dall’attesissimo Samsung Galaxy S11, che con ogni probabilità vedrà cambiare il proprio nome in Samsung Galaxy S20 per ragioni di marketing. Ma, come abbiamo avuto modo di vedere, il gigante asiatico sta cercando di diversificare ancora di più il mercato, e pertanto ecco che nel corso del CES 2020 è stato presentato ufficialmente il Samsung Galaxy Chromebook.

Il Samsung Galaxy Chromebook era un device particolarmente atteso, e bisogna dire che la presentazione non ha deluso le aspettative. Potente e performante, grazie agli 8 GB di RAM, ai 128 GB di storage interno (comunque espandibili fino rispettivamente a 16 GB e a 1 TB) e alla risoluzione in 4K, il dispositivo sfortunatamente non vanterà un prezzo di listino molto popolare. Per acquistarlo, infatti, saranno necessari 999 euro.