Samsung, il video di ringraziamento per gli utenti

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, ci ha permesso di far ritorno alle nostre solite mansioni dopo le abbondanti festività natalizie. È un periodo di grande rilancio, pertanto, anche per il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, infatti, sta ormai preparando il lancio dei propri nuovissimi dispositivi di top gamma. Grandi aspettative sono riversate soprattutto sul nuovo smartphone di fascia alta, il Galaxy S11 (che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe anzi chiamarsi Galaxy S20). In questo modo, Samsung spera di dare continuità ad un grande progetto, che l’ha oramai vista diventare leader del settore in tutto il mondo.

D’altro canto, già il 2019 è stato un anno molto importante per l’azienda coreana: nei mesi scorsi sono stati lanciati alcuni terminali molto innovativi, come il Galaxy Fold, dotato di un display pieghevole, e le Galaxy Buds, le auricolari senza fili. Proprio per questo, a cavallo tra il 2019 e il 2020, Samsung ha voluto ringraziare a modo proprio tutti gli utenti che hanno deciso di darle fiducia fino a questo momento. In che modo? Ovviamente con un video ad hoc, che sta trovando larga diffusione sui social e che desideriamo condividere qui di seguito per voi.