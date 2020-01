Samsung Galaxy Fold 2, quale nome avrà?

E andiamo pertanto a inaugurare anche questa nuova settimana, che, di fatto, segnerà anche il giro di boa del mese di gennaio. Il 2020 è iniziato da poco, e il periodo che stiamo attraversando, come ben sappiamo, è molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, tra meno di un mese terrà un attesissimo evento: l’Unpacked 2020, durante il quale verranno presentati i suoi prossimi smartphone di top gamma. Le aspettative maggiori, naturalmente, sono ancora riversate sul Samsung Galaxy S11, che secondo varie indiscrezioni potrebbe veder cambiare la propria nomenclatura in Samsung Galaxy S20. E, a sorpresa, nelle scorse ore è emerso che anche l’altro device protagonista della presentazione potrebbe veder modificato il proprio nome: stiamo ovviamente parlando del Samsung Galaxy Fold di seconda generazione.

Il Samsung Galaxy Fold è reduce da un enorme successo, tanto da ipotizzare un futuro radioso per i terminali dotati di display pieghevole. Le ultime indiscrezioni parlavano di caratteristiche e prezzi più contenuti per la nuova generazione, che a tal proposito potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy Z Flip. A rivelarlo tramite un tweet (con tanto di banner) è il solito Ice Universe, il più autorevole leaker del microcosmo Samsung.