Samsung Galaxy S11, novità sulla fotocamera

Solamente nelle scorse ore abbiamo dato il via anche a questa nuova settimana, che, come avete avuto modo di vedere, per quanto riguarda il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, potrebbe riservare delle graditissime sorprese. La compagnia asiatica, infatti, è reduce da un grande 2019, in cui è emersa come grande protagonista nel settore della telefonia mobile. Effettivamente, nell’ultimo anno sono stati immessi sul mercato numerosi smartphone di grande livello, e adesso Samsung vuole proseguire l’opera. Poche settimane ci separano dall’inizio dell’attesissimo evento Unpacked, durante il quale verranno finalmente presentati i nuovi device di top gamma. Oltre alla nuova generazione di terminale pieghevole, che potrebbe essere chiamato Samsung Galaxy Flip (o Samsung Galaxy Z Flip), enormi aspettative riguardano anche il Samsung Galaxy S11.

Samsung Galaxy S11, o più probabilmente Samsung Galaxy S20, nei giorni scorsi è stato ancora una volta nominato dal celebre leaker Ice Universe su Twitter. Pare, infatti, che ci siano delle novità riguardo la fotocamera di questo dispositivo. Fino ad ora sembrava che il colosso coreano avrebbe predisposto un sensore da 108 megapixel, in controtendenza alla filosofia sposata negli anni precedenti. Adesso, invece, ci sarebbe stato un contrordine: secondo Ice Universe, perlomeno sui due modelli “basilari” (vale a dire l’S11 e l’S11 Plus), verrà utilizzata sempre una fotocamera a 12 megapixel, ma con pixel da 1.8 μm. Il sensore da 108 megapixel potrebbe essere utilizzato sull’S11 Ultra, una variante in chiave potenziata.