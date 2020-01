Samsung Galaxy S20 si mostra in foto reali

Siamo oramai al giro di boa di questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelata essere sicuramente molto interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, in questo frangente, sta concentrando il grosso delle proprie energie sul prossimo smartphone di top gamma: il Samsung Galaxy S11, che, secondo indiscrezioni sempre più autorevoli e insistenti, dovrebbe modificare la propria nomenclatura in Samsung Galaxy S20.

Il Samsung Galaxy S20 è l’apparecchio telefonico di fascia alta di questo 2020, che con ogni probabilità verrà presentato in via ufficiale il prossimo 11 febbraio, nel corso di un evento Unpacked appositamente organizzato. Oramai i rumors relativi a questo device non fanno che moltiplicarsi, e nelle scorse ore, a sorpresa, hanno preso a circolare sul web quelle che hanno tutta l’aria di essere delle foto reali.

Vengono dunque confermate tutte le voci che abbiamo riportato anche noi nel recente passato, con un design moderno e minimalista. La superficie anteriore risulta essere molto simile a quella del Samsung Galaxy Note 10, mentre sul retro la grafica viene completamente stravolta: tutti i sensori vengono raccolti all’interno di un modulo rettangolare, posto sull’angolo sinistro superiore. Vi mostriamo il tutto in un video.