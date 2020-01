Samsung Galaxy S9 riceve altra beta di Android

Iniziamo pertanto ad avvicinarci alle battute conclusive di questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, non ha mancato di riservare delle interessantissime sorprese per quel che riguarda il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, d’altro canto, è reduce da un 2019 di grande livello relativamente al settore della telefonia mobile, e vuole trovare continuità anche in questo 2020. D’altronde, già da parecchi giorni si parla con grande insistenza del Samsung Galaxy S20, prossimo smartphone di top gamma che dovrebbe vedere la luce il prossimo 11 febbraio nel corso di un evento Unpacked organizzato appositamente. Tuttavia, da qualche ora a questa parte è tornato a far parlare di sé anche il Samsung Galaxy S9, vecchio device di fascia alta del 2018.

Il Samsung Galaxy S9 può vantare una scheda tecnica ancora adesso molto competitiva, pertanto non è strano che il device venga preferito ad altri più costosi. Oltretutto, nel giro di qualche settimana, l’apparecchio dovrebbe diventare ancor più appetibile. Nei giorni scorsi, infatti, sia il Samsung Galaxy S9 che la sua variante Plus hanno cominciato a ricevere la sesta beta del sistema operativo di Android 10, l’ultimo disponibile per quel che concerne il microcosmo Android. Con un’ottimizzazione oramai così avanzata, non dovrebbe mancare molto tempo affinché il sistema operativo venga presto distribuito in via ufficiale.