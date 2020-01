Samsung Galaxy S20, che batteria di accessori!

Oramai siamo quasi pronti ad abbracciare anche questo weekend, che di fatto segnerà il giro di boa per quel che concerne il mese di gennaio. Il 2020, iniziato ufficialmente da poche settimane, potrebbe essere un anno molto importante per la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, il prossimo 11 febbraio, presenterà in via ufficiale il Samsung Galaxy S20, suo prossimo smartphone di top gamma.

Come sempre avviene da alcuni anni a questa parte, contestualmente al Samsung Galaxy S20 verranno immessi sul mercato anche numerosi accessori complementari. Nello specifico, ci saranno parecchie cover, a seconda delle preferenze di ognuno e di quanto si desidererà spendere.

Avremo, ad esempio, la Clear View disponibile nelle tonalità nera o grigia per il Galaxy S20 basilare, e nera, grigia, bianca, blu cielo o rosa per il Galaxy S20 Plus e S20 Ultra. Sempre il Samsung Galaxy S20 avrà alcune cover in pelle, una Clear Cover, una LED View Cover e una LED Cover nei colori nero o grigio.

Ci sarà poi una Protective Standing Cover, con stand integrato per mantenere fermo il telefono, nei colori nero o argento: questa custodia sarà disponibile per tutte e tre le varianti del Galaxy S20.

Si passa poi soltanto al Galaxy S20 Plus e al Galaxy S20 Ultra. Ci saranno la LED View Cover e la LED Cover in diverse tonalità disponibili: bianca, blu cielo, rosa, nero e grigio. Poi svariate cover in silicone e in pelle, con colorazioni assortite tra il nero, il bianco, il grigio, il blu cielo, il rosa, il rosso e il marrone. Infine, soltanto il Samsung Galaxy S20 Ultra potrà godere di una speciale cover, la Kvadrat (una custodia textile), disponibile in grigio, in rosso o in verde.