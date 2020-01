Samsung Galaxy Note 9, Android 10 in Italia

Nei giorni scorsi abbiamo dato il via anche a questa nuova settimana, che per quanto concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung si sta rivelando sicuramente molto interessante. Proprio nelle scorse ore, tra le altre cose, anche qui in Italia è finalmente giunta una novità particolarmente attesa, e che certamente farà felici tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 9. Il phablet di top gamma del 2018 era fra i principali indiziati per la ricezione del nuovo sistema operativo di Android 10, il quale, effettivamente, è divenuto realtà.

La rollout di Android 10 sul Samsung Galaxy Note 9 è partita già da qualche tempo, ma solamente agli inizi di questa settimana ha cominciato a mettere piede nel Belpaese: in molti tra coloro che sfruttano questo device, infatti, hanno ricevuto la tanto agognata notifica tra le giornate di lunedì e martedì. Si tratta di un pacchetto, come facilmente prevedibile, piuttosto corposo: l’aggiornamento pesa all’incirca 1,9 GB. Ragion per cui, come sempre in questi casi, i soliti consigli: scaricate l’update facendo attenzione di essere connessi ad una rete Wi-Fi, in modo da non consumare la vostra connessione dati. Inoltre, la batteria dovrebbe essere carica almeno per la metà, per non rischiare che il Note 9 si spenga durante l’installazione.