Samsung Galaxy A51 e A71, ecco lo spot

Come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, il 2020 del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung si preannuncia a dir poco scoppiettante. La compagnia asiatica, infatti, nel 2019 ha già dato uno scossone importante al settore della telefonia mobile, lanciando, peraltro, un device molto atteso e importante come il Samsung Galaxy Fold. Tuttavia, da diverso tempo a questa parte sembra che Samsung si sia aperta in modo sensibile anche alle fasce un po’ più modeste, quelle medie e quelle basse, potenziando e diversificando la linea A dei propri smartphone. E in questo spirito, allora, sono nati gli ultimi due terminali, messi da poco in commercio e già capaci di ritagliarsi degli importantissimi spazi. Ci stiamo riferendo, ovviamente, al Samsung Galaxy A51 e al Galaxy A71.

Il Samsung Galaxy A51 e il Galaxy A71 presentano un design piuttosto minimalista e raffinato, oltre ad una scheda tecnica più che soddisfacente. Si tratta, inoltre, di due device pensati soprattutto per un pubblico più emergente, e che spingono l’acceleratore su peculiarità come le fotocamere e le batterie. A ricordarcelo c’è anche lo spot televisivo, che sta trovando larga condivisione sui social dipingendo questi due smartphone come molto estrosi e giovanili. Vi lasciamo di seguito alla visione, in modo che possiate giudicare da voi.