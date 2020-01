Samsung Galaxy Fold 2, ecco le colorazioni

Iniziamo dunque ad avvicinarci a passi sempre più spediti verso le battute conclusive di questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, non ha mancato di riservarci delle interessanti sorprese. D’altro canto, il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung sta iniziando a predisporre le proprie carte sul tavolo, in vista di un 2020 che, senza ombra di dubbio, sarà davvero molto importante. Poche settimane, oramai, ci separano dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S20, prossimo smartphone di top gamma che, per l’occasione, cambierà anche la propria nomenclatura. Tuttavia, nel corso dell’evento Unpacked 2020 dell’11 febbraio, vedrà la luce anche un altro device: il Samsung Galaxy Fold di seconda generazione, che secondo alcuni leaker si chiamerà Samsung Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy Fold 2, o Samsung Galaxy Z Flip, sotto molti aspetti è ancora avvolto da un fitto alone di mistero. Tuttavia, sarebbero già note le colorazioni con le quali sarà disponibile sul mercato internazionale. Quelle basilari, stando alle varie indiscrezioni fin qui diffuse, saranno le classiche nero e bianco, oltre ad una più bizzarra tonalità violacea. Tuttavia, in Corea del Sud dovrebbero giungere anche altre tre colorazioni, che secondo alcuni rumors saranno appannaggio dei tre principali operatori telefonici coreani (SK Telecom, KT e LG Uplus). Questi colori speciali saranno Blu, Rosso e Rosa.