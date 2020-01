Galaxy S20 sarà in promozione con Buds

E andiamo pertanto a dare inizio anche a questa nuova settimana, che, peraltro, ci permetterà anche di effettuare il passaggio di consegne tra il mese di gennaio e quello di febbraio. È un periodo, come abbiamo avuto modo di raccontare diverse volte nel corso di questi ultimi tempi, molto interessante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, infatti, è sempre più vicina alla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S20, suo prossimo smartphone di top gamma: il gioiellino vedrà la luce il prossimo 11 febbraio, nel corso di un evento Unpacked appositamente organizzato.

Tuttavia, le indiscrezioni e i rumors riguardo il Samsung Galaxy S20 non fanno che moltiplicarsi, tanto che nelle scorse ore, sul web, ha preso a circolare anche un ipotetico banner pubblicitario che svela in anteprima una succosissima promozione. A quanto sembra, infatti, chi effettuerà il preordine del device potrà ricevere in omaggio un paio di Galaxy Buds+, le auricolari senza fili di Samsung rivisitate. Si tratta, in sostanza, della stessa offerta dello scorso anno: anche nella primavera del 2019, chi acquistò il Samsung Galaxy S10 con la formula della prenotazione ricevette a casa, in maniera completamente gratuita, le Galaxy Buds.