Galaxy Buds +, batteria più grande?

Abbiamo dato inizio poche ore fa anche a questa settimana, quando peraltro ci incamminiamo lemme lemme verso le battute conclusive di questo mese di gennaio. Sono giornate, lo sappiamo bene, particolarmente importanti per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, infatti, è sempre più vicino all’inizio dell’evento Unpacked dell’11 febbraio, durante il quale verranno presentati in via ufficiale i suoi nuovi smartphone di top gamma: il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip, quest’ultimo il nuovo terminale dallo schermo pieghevole. Contestualmente, però, durante l’evento potrebbero esserci anche alcune succose sorprese, e in tal senso è molto probabile che vedano la luce anche le nuove auricolari true wireless, le Samsung Galaxy Buds +.

Samsung Galaxy Buds, lo scorso anno, raccolsero un buonissimo successo anche grazie alla promozione che le vedeva legate al preordine del Samsung Galaxy S10: una volta immesse sul mercato, divennero da subito un punto di riferimento per il microcosmo Android. E adesso ci sarà anche una versione riveduta e corretta, benché non è ancora ben chiaro quali saranno i cambiamenti più significativi rispetto al modello dello scorso anno. Stando ad alcune voci di corridoio, la batteria potrebbe essere più grande, e quindi capace di garantire una maggiore autonomia: si passerà dagli attuali 58 mAh e 85 mAh.