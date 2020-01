Samsung Galaxy S20 riceve certificazione FCC

Oramai ci stiamo incamminando a passi sempre più spediti verso la conclusione di questo mese di gennaio, che, come abbiamo avuto modo di vedere, per quanto riguarda il settore della telefonia mobile è stato un po’ l’anticamera dell’attesissimo evento Unpacked del 2020. Il prossimo 11 febbraio, infatti, la grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung finalmente presenterà in via ufficiale i suoi prossimi smartphone dalle alte prestazioni, vale a dire il Samsung Galaxy Z Flip e, soprattutto, il Samsung Galaxy S20.

Il Samsung Galaxy S20 già da qualche tempo a questa parte sta catalizzando le aspettative della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori, e in effetti il suo imminente arrivo si fa sempre più palpabile. Qualche giorno fa, a questo proposito, il modello basilare e quello Plus hanno ricevuto la certificazione FCC: in qualche modo si tratta di un passaggio di rito se vogliamo, ma che conferma una volta di più come i tempi, di fatto, siano davvero molto maturi.

All’appello manca però ancora un ultimo modello di Samsung Galaxy S20: quello Ultra, per il quale tuttavia dovrebbe essere giusto questione di tempo. Insomma, oramai non rimane davvero altro da fare che attendere qualche settimana, prima che il nuovo gioiellino dalle alte prestazioni targato Samsung veda la luce.