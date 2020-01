Galaxy Fold 2, il “vero” successore ci sarà

Oramai iniziamo ad avviarci verso le battute conclusive non soltanto di questa settimana, ma anche dello stesso mese di gennaio. Come ben sappiamo, il periodo corrente si sta rivelando essere particolarmente importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altro canto, il colosso asiatico, il prossimo 11 febbraio, nel corso dell’evento Unpacked appositamente organizzato, finalmente presenterà in via ufficiale il suo prossimo smartphone dalle alte prestazioni, vale a dire il Samsung Galaxy S20. Insieme a questo device potrebbe esserci anche un terminale dotato di display pieghevole, che secondo alcune indiscrezioni non sarà il diretto successore di Samsung Galaxy Fold.

Stando agli ultimi rumors riportati da alcuni leaker, infatti, pare che il Samsung Galaxy Z Flip sarà molto differente dal Samsung Galaxy Fold, proprio perché si tratterà di un apparecchio diverso a tutto gli effetti. Un altro approccio, se vogliamo, alla tecnologia dei dispositivi pieghevoli, che però non cancellerà del tutto i tentativi precedenti. Il Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe infatti arrivare tra qualche mese, apportando delle significative migliorie rispetto al primo modello. Alcuni leaks riportati da Max Weinbach, inoltre, confermano la presenza di uno schermo da 8 pollici, di un processore Qualcomm SnapDragon 865 e di un sensore fotografico da 108 megapixel.