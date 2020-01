Samsung Galaxy A, nuovo video promozionale

Oramai siamo in procinto di mettere la parola fine a questa settimana, per abbracciare il weekend che, di fatto, ci permetterà di dire addio anche al mese di gennaio. Come abbiamo avuto modo di raccontare numerose volte nel corso di questi ultimi tempi, stiamo attraversando un periodo molto importante per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, tra un paio di settimane presenterà in via ufficiale il suo nuovo smartphone di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S20, nel corso di un evento Unpacked organizzato appositamente. Le aspettative, prevedibilmente, sono elevatissime, e oramai il countdown sta per volgere allo zero.

Tuttavia, la compagnia coreana non sta certo trascurando la sua fascia intermedia, la Samsung Galaxy A, sulla quale anzi sta puntando parecchio. Non a caso, da un po’ di mesi a questa parte, questa linea ha di fatto incamerato anche i modelli di gamma più bassa, diversificando ulteriormente l’offerta con prezzi anche molto competitivi. Recentemente sono stati anche immessi sul mercato due nuovi dispositivi, il Samsung Galaxy A51 e il Galaxy A71, che hanno permesso a Samsung di rimpolpare ancora una volta la campagna pubblicitaria di questa gamma. Basti vedere il recente spot promozionale, con tanto di descrizione:

I nuovi Galaxy A sono semplicemente Awesome. Segui il ritmo e balla insieme alle BLACKPINK. Awesome is for everyone.