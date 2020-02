Samsung Galaxy S20, ci siamo quasi: altri leak

Andiamo pertanto a dare il via anche a questa nuova settimana, e, contestualmente, a un mese di febbraio che rivestirà un’importanza a dir poco fondamentale per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, fra pochissimi giorni finalmente presenterà l’attesissimo evento Unpacked 2020: la data buona è quella di martedì 11 febbraio, allorché saranno finalmente svelati il Samsung Galaxy Z Flip e il Samsung Galaxy S20, nuovi smartphone di top gamma.

Il Samsung Galaxy S20 stravolgerà la nomenclatura della serie S, effettuando un vero e proprio salto direttamente dall’attuale Samsung Galaxy S10. Si tratta di un apparecchio particolarmente atteso, che dovrebbe giungere in tre varianti differenti. Un’ulteriore conferma giunge anche dal web, ove hanno preso a circolare nuove immagini leakate di questi apparecchi.

Oramai non rimane più molto da svelare sul Samsung Galaxy S20, la cui scocca posteriore sarà molto differente rispetto a quella del predecessore. I sensori delle fotocamere, infatti, saranno posti all’interno di un grosso modulo rettangolare in alto a sinistra (e non più dentro una “striscia” centrale). Pare confermata anche la scala di dimensioni, con l’ S20 Ultra più grande dell’ S20 Plus, a sua volta più grande del modello basilare di S20.