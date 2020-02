Samsung Galaxy A51 riceve patch di dicembre

Da ormai qualche giorno abbiamo dato il via anche a questa nuova settimana, oltre che ad un mese di febbraio che, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, sarà sicuramente molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Un periodo in cui, finalmente, effettueranno il loro esordio i due più attesi smartphone degli ultimi mesi. Uno di essi, naturalmente, è il Samsung Galaxy S20, nuovo device della serie S che succederà al Galaxy S10 cambiando la nomenclatura. L’altro, invece, è il Samsung Galaxy Z Flip, nuovo terminale dotato di display pieghevole. Tuttavia, Samsung non sta certo trascurando i device già usciti, che da un po’ di tempo a questa parte stanno ricevendo numerosi aggiornamenti importanti. Un novero all’interno del quale trova spazio anche il Samsung Galaxy A51.

Il Samsung Galaxy A51, infatti, qualche giorno fa in Italia ha finalmente cominciato a ricevere la patch di sicurezza relativa al mese di dicembre. Chiaramente non parliamo dell’ultima patch disponibile visto che siamo già a febbraio, ma si tratta comunque di una buona notizia. Le solite raccomandazioni prima di procedere con il download e l’installazione: fate attenzione di avere la batteria del device carica almeno per metà, e di essere collegati ad una rete Wi-Fi.