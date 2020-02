Samsung Galaxy S20, data di uscita il 13 marzo?

Oramai ci stiamo avvicinando a passi sempre più spediti verso le battute conclusive di questa settimana, e, di conseguenza, ad uno degli eventi più attesi dell’anno per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Ci stiamo chiaramente riferendo all’Unpacked 2020, che si terrà il prossimo martedì 11 febbraio e durante il quale verranno presentati i due nuovi smartphone di top gamma del colosso asiatico: il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. Quest’ultimo sarà il nuovo device dotato di display pieghevole, che esplorerà ulteriormente la bontà di questa nuova tecnologia. L’altro, invece, darà prosecuzione alla linea dei maggiori terminali della compagnia coreana.

Il Samsung Galaxy S20 è circondato da una importante serie di aspettative, e da qualche ora a questa parte ha anche preso a circolare la notizia che tutti stavano attendendo. A quanto rivelato dal noto leaker Roland Quandt, l’apparecchio, insieme alle varianti Plus e Ultra, sarà messo in commercio a partire dal prossimo venerdì 13 marzo sia online che in tutti i negozi. Per tutti coloro che preordineranno il Samsung Galaxy S20 entro l’8 marzo, inoltre, come già largamente anticipato verranno spedite in omaggio le nuove auricolari senza fili, le Galaxy Buds Plus.