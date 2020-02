Galaxy Buds Plus, rivelato il prezzo?

Tra poche ore abbracceremo finalmente anche questo nuovo weekend, che sarà davvero molto importante per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Sarà infatti l’ultima settimana prima che si tenga il tanto atteso evento Unpacked 2020, durante il quale, come abbiamo avuto modo di raccontarvi più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, verranno presentati in via ufficiale i due nuovi smartphone di top gamma: il Samsung Galaxy Z Flip e il Samsung Galaxy S20. Tuttavia, oltre ai due device potrebbero esserci anche alcune sorprese molto gradite. E, fra esse, ci si attende che possano essere mostrate al pubblico anche le nuovissime auricolari senza fili, le Samsung Galaxy Buds Plus.

Ad oggi non si sa molto delle auricolari che succederanno alle già ottime Samsung Galaxy Buds, le quali, lo scorso anno, misero insieme un successo a dir poco straordinario, diventando un punto di riferimento per il mercato Android. Tuttavia, le ultime indiscrezioni hanno riportato quello che dovrebbe essere il loro prezzo di listino. Pare che le nuove Galaxy Buds costeranno un po’ di più rispetto al 2019: 169,99 euro, praticamente un incremento di 20 euro. Si tratterà, se confermato, di un aumento anche rispetto alla controparte americana, ove le Galaxy Buds costeranno 149,99 dollari.