Samsung Galaxy Z Flip, la Joker & Harley edition

E andiamo pertanto a dare il via anche a questa nuova settimana, la cui importanza sarà a dir poco fondamentale per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, è chiamato ad un momento a dir poco fondamentale per il suo immediato futuro. Proprio domani, martedì 11 febbraio, avrà luogo il tanto atteso evento Unpacked 2020, che precederà il Mobile World Congress di Barcellona e all’interno del quale verranno presentati i due device più chiacchierati degli ultimi mesi. Oltre al Samsung Galaxy S20, nuovo smartphone di top gamma della serie S, ci sarà infatti anche il Samsung Galaxy Z Flip, che testerà in modo alternativo l’efficacia dei terminali pieghevoli.

In effetti Samsung ha già fatto cose interessanti con il suo Galaxy Fold, ma il Samsung Galaxy Z Flip si pone in maniera completamente diversa. Peraltro, nelle scorse ore, a sorpresa, è stato già anche ufficializzato e mostrato un modello in edizione limitata. Per l’occasione, questa versione speciale è ribattezzata Joker & Harley Quinn Edition, e chiaramente va a riprendere i due celebri nemici di Batman. Si tratta di un dispositivo che, in questa particolare veste grafica, è confezionato nientemeno che da Caviar. Ecco a voi il video.