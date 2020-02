Galaxy Unpacked 2020, finalmente ci siamo

Finalmente ci siamo quasi, e il momento tanto atteso è quasi arrivato. Tra pochissime ore, in quel di San Francisco, avrà luogo il Samsung Galaxy Unpacked 2020, l’evento durante il quale verranno presentati i due nuovi smartphone di top gamma della grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico ha oramai predisposto tutto il terreno in vista di questo martedì 11 febbraio, dove verranno sciolti gli ultimissimi dubbi. In effetti, oramai, da qualche settimana a questa parte i rumors e i leak si sono moltiplicati al punto che rimane ben poco da sviscerare, ma le aspettative naturalmente rimangono elevatissime.

D’altro canto, il Samsung Galaxy Unpacked 2020 verrà seguito in tutto il mondo, poiché verranno alla luce il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. Il primo di questi due device, chiaramente, proseguirà la fortunata linea dei terminali di fascia alta targati Samsung, mentre con il secondo verrà testata ancora di più la bontà della tecnologia dei display pieghevoli. Potrebbe anche esserci qualche sorpresa, e diversi addetti ai lavori in questo senso sono certi del fatto che troveranno spazio anche le Galaxy Buds +, ossia le auricolari senza fili revisionate e corrette. L’appuntamento, come detto, è per martedì 11 febbraio alle ore 11:00 locali, mentre in Italia bisognerà attendere le 20:00.