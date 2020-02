Samsung Galaxy S20, ecco lo spot ufficiale

Oramai ci stiamo avvicinando anche alle battute conclusive di questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, si è rivelata essere estremamente importante per quel che riguarda il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, lo scorso 11 febbraio, alle ore 20:00 italiane, ha finalmente tenuto il Galaxy Unpacked 2020: ossia, l’attesissimo evento durante il quale sono stati presentati il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip, i due nuovi gioiellini di top gamma.

Il Samsung Galaxy S20, come ampiamente prevedibile, tra i due terminali è quello che si è guadagnato i riflettori più luminosi. L’apparecchio esordirà sul mercato internazionale nel prossimo mese di marzo, in tre varianti differenti, e, grazie anche ai vari profili social della compagnia coreana, stanno anche circolando i primi video promozionali ufficiali di questi dispositivi.

A questo proposito vogliamo oggi condividere il primo spot del Samsung Galaxy S20 Ultra, in cui viene fisicamente presentata la peculiarità più caratterizzante di questo smartphone: il suo straordinario comparto fotografico, il cui sensore principale sarà addirittura da 108 megapixel. Per il resto, il design riprende la linea minimalista che Samsung ha già lanciato negli ultimi anni, con il “foro” sul display per la fotocamera.