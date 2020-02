Samsung Galaxy Z Flip, ecco lo spot ufficiale

Come ampiamente prevedibile, la settimana oramai in procinto di concludersi è stata contrassegnata dal noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. La compagnia asiatica, lo scorso 11 febbraio, ha finalmente tenuto l’attesissimo evento Unpacked 2020 in quel di San Francisco. Sono così stati presentati i due nuovi smartphone di top gamma, chiamati a rinfrescare nuovamente il settore della telefonia mobile. Ci stiamo chiaramente riferendo al Galaxy S20 e al Samsung Galaxy Z Flip.

Il Samsung Galaxy Z Flip, in particolare, rappresenta un qualcosa di innovativo e la cui bontà andrà valutata nel tempo. D’altronde, ci stiamo pur sempre riferendo a un device dotato di display pieghevole, una tecnologia ancora molto recente e pertanto soggetta a dei cambiamenti già a partire dal più immediato futuro.

Scendendo maggiormente nello specifico, è interessante notare come il Samsung Galaxy Z Flip si discosti dall’altro smartphone flessibile della compagnia, il Samsung Galaxy Fold uscito alcuni mesi fa. L’apertura, ad esempio, non è più in orizzontale, ma in verticale: si va pertanto a riprendere il design dei telefoni a conchiglia, ancora popolarissimi in diversi paesi orientali come il Giappone, la Corea o la Cina. Ad ogni modo, vogliamo oggi mostrarvi il primo video promozionale dello Z Flip, che mostra fisicamente il device nella sua forma definitiva.