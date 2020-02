Samsung Galaxy S20, ecco preorder e uscita

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, ha rivestito una grande importanza per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, infatti, qualche giorno fa ha finalmente tenuto il tanto atteso evento Unpacked 2020, nella splendida cornice di San Francisco. Come quindi ampiamente preannunciato, sono stati presentati in via ufficiale i due nuovi smartphone di top gamma della compagnia: il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip, che presto saranno disponibili all’acquisto.

Samsung, infatti, ha inaugurato delle campagne di preordini molto simili a quelle che già, nello scorso anno, videro come protagonista il Samsung Galaxy S10. I preordini infatti sono aperti, ed effettuandoli entro e non oltre domenica 8 marzo 2020 si potrà ricevere gratuitamente anche un paio di Galaxy Buds Plus, le nuove auricolari senza fili targate Samsung. Per quanto riguarda invece la messa effettiva in commercio del Samsung Galaxy S20, bisognerà poi attendere ancora per qualche giorno. La disponibilità sia nei negozi fisici che negli store virtuali sarà effettiva a partire da venerdì 13 marzo. Per ovviare ai prezzi poco popolari, gli utenti potranno ricorrere ad alcuni escamotage proposti da Samsung stessa: la supervalutazione sull’usato (fino a un massimo di 330 euro) o un piano rateale di 30 mesi.