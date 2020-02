Galaxy Unpacked 2020, il video dell’evento

Andiamo pertanto a inaugurare anche questa nuova settimana, che, peraltro, ci permetterà di addentrarci nella seconda metà del mese di febbraio. È un periodo, come ben sappiamo, di straordinaria importanza per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico, come ben sappiamo, pochi giorni fa in quel di San Francisco ha finalmente tenuto il tanto atteso evento del Samsung Galaxy Unpacked 2020, durante il quale sono stati presentati due fra gli smartphone più attesi dell’anno. Ci stiamo ovviamente riferendo al Samsung Galaxy S20 e al Samsung Galaxy Z Flip.

Un evento, il Samsung Galaxy Unpacked, che ha letteralmente catalizzato le attenzioni della maggior parte degli esperti e degli addetti ai lavori. D’altro canto, già da qualche anno Samsung sembra essersi consacrata a livello internazionale come la più importante casa di produzione di apparecchi telefonici portatili. E se grandi certezze gravavano sul Samsung Galaxy S20, più curiosità circolavano attorno al Samsung Galaxy Z Flip, un altro device dotato di display pieghevole. Un giusto spazio è stato dedicato anche alle nuove auricolari senza fili, le Galaxy Buds Plus, che verranno regalate a chi effettuerà il preordine dell’S20. Qualora vi foste persi la diretta del Galaxy Unpacked, vogliamo qui riproporvela in video. Buona visione!