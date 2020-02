Galaxy Buds Plus, il video promozionale

Nelle scorse ore abbiamo avviato anche questa nuova settimana, che come abbiamo avuto modo di vedere potrebbe rivelarsi davvero molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altro canto, siamo reduci dall’attesissimo evento Unpacked 2020, durante il quale il colosso asiatico ha presentato in via ufficiale i suoi due nuovi smartphone di top gamma: il Samsung Galaxy S20 e il Samsung Galaxy Z Flip. Contestualmente è stata anche presentata la nuova versione di auricolari senza fili, le Samsung Galaxy Buds Plus.

Già durante lo scorso anno la compagnia americana mise insieme un grande successo grazie alle Samsung Galaxy Buds, e il nuovo modello si rivela essere anche più competitivo, grazie all’autonomia delle batterie che ora è stata migliorata e ampliata. Di seguito vi proponiamo il primo video promozionale a riguardo con tanto di breve sinossi, ricordando anche che il prezzo di listino è di 169 euro.

I nuovi auricolari wireless con altoparlanti a 2 vie assicurano una qualità audio superiore e un’esperienza d’ascolto unica, mentre grazie ai 3 microfoni potrai approfittare di una qualità in chiamata senza precedenti. La batteria garantisce un’autonomia impareggiabile, assicurando fino a 11 ore di riproduzione, in più, grazie alla ricarica rapida ti basteranno 3 minuti per garantirti un’ora aggiuntiva di utilizzo.