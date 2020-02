Samsung Galaxy Z Flip, la Thom Browne edition

Oramai siamo nel bel mezzo di questa nuova settimana, che lemme lemme ci sta avvicinando verso le battute conclusive del mese di febbraio. I giorni scorsi, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta, sono stati a dir poco fondamentali per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, infatti, nel corso di un evento Unpacked tenutosi in quel di New York, ha finalmente presentato al mondo i suoi due nuovi device di top gamma: il Samsung Galaxy S20 e soprattutto il Samsung Galaxy Z Flip, nuovo smartphone dotato di display pieghevole.

Quella degli schermi flessibili è una tecnologia relativamente recente nel mondo degli apparecchi telefonici, e proprio Samsung sta ergendosi come un punto di riferimento in questo settore. Il Samsung Galaxy Z Flip, in questo senso, consolida il lavoro già fatto qualche mese fa con il Samsung Galaxy Fold, al punto che la compagnia coreana ha addirittura deciso di produrne una limited edition. La versione in questione porta il marchio del celebre stilista americano Thom Browne, e all’interno dello speciale pack, oltre al Samsung Galaxy Z Flip, troviamo anche un paio di Buds Plus, uno smartwatch Gear con cinturini aggiuntivi, ed una custodia. Il tutto, alla “modica” cifra di 2580 euro. Vi lasciamo in seguito alla visione del video promozionale, con tanto di breve descrizione.

Dall’iconicità del look esterno alla custodia in pelle zigrinata, ogni elemento di design di questa Limited Edition è stato realizzato con la massima cura, per ottenere una perla di bellezza senza tempo.