Galaxy Note alla ribalta con questo video

Ci stiamo incamminando lemme lemme verso le battute conclusive di questa settimana, in un periodo che, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, sta regalandoci grandi soddisfazioni in relazione al settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. D’altronde, sono trascorsi pochi giorni dall’attesissimo evento Unpacked 2020, durante il quale hanno visto la luce device del calibro del Samsung Galaxy S20 e del Samsung Galaxy Z Flip. Un po’ a sorpresa, allora, di recente è tornato alla ribalta anche il Samsung Galaxy Note, grazie ad un nuovo video pubblicitario.

Il Samsung Galaxy Note è uno dei dispositivi più versatili del gigante asiatico, e adesso lo è a maggior ragione, grazie al progetto Re-imagined grazie al quale, in sostanza, è effettivamente possibile “reimmaginare” la realtà con l’ausilio di una S-Pen. Samsung dimostra come, con questo breve video e con la descrizione inclusa, che spiega bene come, a scopo pubblicitario, siano state realizzate quattro panchine sparse per Milano proprio tramite il Samsung Galaxy Note.

Con Galaxy Note è possibile giocare e fantasticare con la realtà, rimodellarla e reinterpretarla in mille nuove sfumature, in una parola reimmaginarla, grazie a S Pen. Il progetto Re-imagined with Galaxy Note ha visto la realizzazione di 4 panchine per la città di Milano, con l’obiettivo di sorprendere i suoi cittadini, abbellendo al contempo uno spazio pubblico.